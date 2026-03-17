NVIDIA Aktie

159,48EUR 0,82EUR 0,52%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.03.2026 08:24:25

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Auf dieser habe Chef Jensen Huang Neues zum neuen Supercomputer-Modell Vera Rubin NVL72 präsentiert, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Interessanterweise habe es auch Aussagen zum Inferenz-Beschleuniger-Rack Groq 3 LPX gegeben, dessen Halbleiter Groq LPU zugleich mit Rubin im dritten Quartal ausgeliefert werden dürften./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 183,22 		Abst. Kursziel*:
63,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 183,22 		Abst. Kursziel aktuell:
63,74%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
08:24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 159,54 0,55% NVIDIA Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

08:24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:16 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Infineon Neutral UBS AG
07:43 Givaudan Neutral UBS AG
07:37 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:29 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 UniCredit Overweight Barclays Capital
06:37 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:15 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:14 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:11 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06:10 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.03.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Siltronic Halten DZ BANK
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
16.03.26 Nike Overweight Barclays Capital
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
16.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
16.03.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
16.03.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
16.03.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 adidas Buy UBS AG
16.03.26 SAFRAN Neutral UBS AG
16.03.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
16.03.26 National Grid Sell UBS AG
16.03.26 Österreichische Post Barclays Capital
16.03.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
16.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
16.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
16.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
16.03.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 RWE Overweight Barclays Capital
16.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen