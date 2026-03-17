NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Auf dieser habe Chef Jensen Huang Neues zum neuen Supercomputer-Modell Vera Rubin NVL72 präsentiert, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Interessanterweise habe es auch Aussagen zum Inferenz-Beschleuniger-Rack Groq 3 LPX gegeben, dessen Halbleiter Groq LPU zugleich mit Rubin im dritten Quartal ausgeliefert werden dürften./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.