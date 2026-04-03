Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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03.04.2026 18:30:00
Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
Most investors know that not every stock is going to yield massive gains. In fact, most will dish out merely average performances. That's why you own several stocks at any given time -- to give yourself a better chance of holding at least one or two such big winners.But sometimes, a compelling name comes along that looks more likely than most to deliver a life-changing amount of upside. Credit scoring outfit Upstart (NASDAQ: UPST) is one of these companies that's caught the attention of savvy speculators. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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