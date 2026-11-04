ITT Aktie
WKN DE: A2AJTS / ISIN: US45073V1089
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05.11.2026 00:13:05
ITT Inc. Q3 Income Drops
(RTTNews) - ITT Inc. (ITT) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $123.6 million, or $1.38 per share. This compares with $126.9 million, or $1.62 per share, last year.
Excluding items, ITT Inc. reported adjusted earnings of $203.3 million or $2.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.1% to $1.440 billion from $999.1 million last year.
ITT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $123.6 Mln. vs. $126.9 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.62 last year. -Revenue: $1.440 Bln vs. $999.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.54 To $ 8.62 Full year revenue guidance: 41 % To 43 %
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