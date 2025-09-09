JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

Investition 09.09.2025 16:41:40

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Ausbau in Jena - JENOPTIK setzt auf erweiterte Optik-Fertigung

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Ausbau in Jena - JENOPTIK setzt auf erweiterte Optik-Fertigung

JENOPTIK baut seine High-end-Fertigung für Halbleiteroptiken in Jena aus und investiert dafür ab dem Jahresende einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau einer aktuell leerstehenden Halle.

Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.

"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images,JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen

28.08.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
14.08.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 JENOPTIK Halten DZ BANK
13.08.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 16,31 -0,49% JENOPTIK AG

