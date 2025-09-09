JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Investition
|
09.09.2025 16:41:40
JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Ausbau in Jena - JENOPTIK setzt auf erweiterte Optik-Fertigung
Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.
"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.
Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.
DOW JONES
