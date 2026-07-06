Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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06.07.2026 09:21:00
Just a week after spin-off plan, Comcast says it will buy British broadcaster
Just a week after Comcast announced a plan to spin off NBCUniversal, the Philadelphia media-and-broadband conglomerate said it’s buying a British broadcaster.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Comcast Corp. (Class A)
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