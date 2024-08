Kaufen von DZ BANK für Deutsche Börse-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich der jüngsten Prognoseerhöhung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 222 Euro belassen. Er halte die angehobenen Unternehmensziele für dieses Jahr weiterhin für eher konservativ und rechne mit einer erneuten moderaten Anhebung, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zweistellige Gewinnwachstum in Verbindung mit den defensiven Eigenschaften des Börsenbetreibers, der von einer höheren Kapitalmarktvolatilität profitiere, rechtfertige eine höhere Bewertung.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:03 Uhr um 2,6 Prozent auf 177,20 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 161 784 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2024 2,9 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 14:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 15:14 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.