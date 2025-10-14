Allianz Aktie

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 14.10.2025 09:29:39

STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,05 Prozent auf 5 509,92 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,727 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,282 Prozent auf 5 552,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 568,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 508,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 552,49 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 5 390,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 370,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 041,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,04 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 674,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 90,08 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 228,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,10 Prozent auf 29,41 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 188,55 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 367,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 104,20 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 239,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,37 EUR), Deutsche Bank (-1,87 Prozent auf 29,93 EUR) und BASF (-1,59 Prozent auf 42,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 336 133 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 315,468 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

