STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 09:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,05 Prozent auf 5 509,92 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,727 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,282 Prozent auf 5 552,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 568,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 508,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 552,49 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 5 390,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 370,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 041,01 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,04 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 674,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 90,08 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 228,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,10 Prozent auf 29,41 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 188,55 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 367,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 104,20 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 239,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,37 EUR), Deutsche Bank (-1,87 Prozent auf 29,93 EUR) und BASF (-1,59 Prozent auf 42,00 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 336 133 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 315,468 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Allianzmehr Analysen
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt deutlich nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.