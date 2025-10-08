Deutsche Börse Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 260 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
225,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
225,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|226,00
|0,13%
