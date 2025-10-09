Deutsche Börse Aktie
|229,00EUR
|0,80EUR
|0,35%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 281 auf 279 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ertragswachstum des Börsenbetreibers im dritten Quartal dürfte sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf rund ein Prozent deutlich verlangsamen, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach unten./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
279,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
228,10 €
|
Abst. Kursziel*:
22,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
229,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,83%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|228,10
|-0,04%
