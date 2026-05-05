KBR Aktie
WKN DE: A0LEFS / ISIN: US48242W1062
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05.05.2026 12:10:27
KBR Inc Q1 Income Falls
(RTTNews) - KBR Inc (KBR) announced a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $102 million, or $0.80 per share. This compares with $116 million, or $0.88 per share, last year.
Excluding items, KBR Inc reported adjusted earnings of $0.96 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.7% to $1.923 billion from $2.018 billion last year.
KBR Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $102 Mln. vs. $116 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.88 last year. -Revenue: $1.923 Bln vs. $2.018 Bln last year.
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/05/3287427/0/en/kbr-reports-first-quarter-fiscal-2026-results.html
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|Ausblick: KBR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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