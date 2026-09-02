KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.09.2026 07:23:00
KI-Agenten führen git-Schadcode beim Starten automatisch aus
Agenten von Claude, Qwen, Grok usw. starten in manipulierten Repositories automatisch Schadcode – ohne Zutun des Anwenders, aber mit dessen vollen Rechten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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