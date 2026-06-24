KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.06.2026 14:25:00
KI-Coding-Tools: Geschwindigkeit ohne Kontrolle als Risiko
Der GitLab AI Accountability Report zeigt: Der Einsatz von KI macht das Coding schneller, aber ohne Kontrolle entstehen neue Risiken und technische Schulden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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