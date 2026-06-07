KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.06.2026 15:51:00
KI-Revolution oder Jobkiller: Haben wir demnächst mehr Freizeit?
KI verändert die Arbeitswelt, soweit klar. Auf der SXSW in London diskutierten Experten über die Folgen für Arbeitnehmer und Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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