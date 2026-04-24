KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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24.04.2026 15:00:00

KI-Update Deep-Dive: Kliniken entwickeln eigene Sprachmodelle

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entstehen KI-Werkzeuge, die Ärzte und Pflegekräfte entlasten sollen – ohne dass Patientendaten ins Ausland fließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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