KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 15:00:00
KI-Update Deep-Dive: Kliniken entwickeln eigene Sprachmodelle
Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entstehen KI-Werkzeuge, die Ärzte und Pflegekräfte entlasten sollen – ohne dass Patientendaten ins Ausland fließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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