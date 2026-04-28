Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|
28.04.2026 12:45:55
Kimberly-Clark Reaffirms FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Tuesday, consumer products firm Kimberly-Clark Corp. (KMB) reaffirmed its adjusted earnings per share and organic net sales growth guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted EPS attributable to Kimberly-Clark to be flat on a constant-currency basis and adjusted EPS from continuing operations to grow double-digit on a constant-currency basis.
Organic sales growth is expected to grow in line to ahead of the weighted average growth in the categories and countries it competes, which for the latest year grew at approximately two-and-a-half percent.
In Tuesday's pre-market trading on Nasdaq, KMB is trading at $98.14, down $0.11 or 0.11 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
|
27.04.26
|Ausblick: Kimberly-Clark legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Kimberly-Clark präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.04.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Kimberly-Clark Corp.
|85,02
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.