Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001
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19.10.2026 01:38:19
Kioxia shares face headwinds from margin-buying gone wrong
Outstanding leveraged long positions in the stock total about 920 billion yen as at Oct 15Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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