KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
26.02.2026 15:34:00
Kommentar: KI-Müll treibt curls Bug-Bounty-Programm vor sich her
Erst weg von HackerOne, vier Wochen später zurück – curl reagiert erratisch auf die Flut wertloser und belastender KI-Beiträge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
