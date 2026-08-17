KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.08.2026 07:30:00
Kommentar: Schummelnde KI - einfach nur peinlich
OpenAIs KI hackt Hugging Face – um zu schummeln. Dann rühmt sich Anthropic mit ähnlichen Vorfällen. Philipp Steevens findet das vor allem peinlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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