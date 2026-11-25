LONDON (dpa-AFX) - Nach dem 1:1 (0:1) beim FC Arsenal hat Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac mit der Auslegung der Handspielregel gehadert. "Ich weiß nicht mehr, was Hand ist und was nicht Hand ist", sagte der 55-Jährige nach dem Remis beim englischen Meister in der Champions League. In der zweiten Hälfte war Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres der Ball im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen, Schiedsrichter Maurizio Mariani gab jedoch keinen Elfmeter.

Handregel ein "Eigentor"

"War das in Gladbach jetzt Hand? War es keine Hand? War das heute Hand? Ich weiß es nicht", sagte Kovac mit Blick auf das vergangene Bundesliga-Wochenende. Beim 1:0-Sieg des BVB in Mönchengladbach am Samstag hatten die Gastgeber vergeblich einen Handelfmeter gefordert, nachdem Dortmunds Joane Gadou der Ball an den Arm gesprungen war. "Ich glaube, wir haben uns selbst ein Eigentor geschossen mit dieser Regelung", sagte Kovac. "Mal legst du sie so aus, mal so. Je nachdem, wen du da am Fernseher sitzen hast, entscheidet der für oder gegen dich."

Beim Videobeweis sieht der BVB-Coach ein grundsätzliches Problem: "Im letzten Jahr wurde zu viel eingegriffen. Und jetzt hat man versucht, weniger einzugreifen." In Situationen wie in London müsse aber jemand "im Keller" sagen: "Junge, schau es dir an." Lange aufhalten wollte sich der Trainer mit dem Thema allerdings trotzdem nicht: "Ich heule nicht rum."

Dortmunder Freude über "großen Punkt"

Ohnehin überwog beim BVB die Freude über den Punkt. Gyökeres hatte Arsenal früh in Führung gebracht (10.), doch Maximilian Beier glich nach einem Solo von Gadou aus (55.). Nach dem Remis in London sprach Kovac von einem "großen Punkt".

Dortmund hat nun nach fünf von acht Partien der Ligaphase zehn Punkte und ist auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Kovac warnte allerdings: "Es ist noch nichts erreicht. Wir sind zwar im Moment ganz gut "on track", aber wir sind noch weit weg vom Ziel."/pde/DP/zb