Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
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27.10.2026 21:19:58
Landstar System Inc. Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Landstar System Inc. (LSTR) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $48.043 million, or $1.42 per share. This compares with $19.364 million, or $0.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.4% to $1.511 billion from $1.205 billion last year.
Landstar System Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.043 Mln. vs. $19.364 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $0.56 last year. -Revenue: $1.511 Bln vs. $1.205 Bln last year.
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