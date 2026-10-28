SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 28.10.2026 18:01:24

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag stärker

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag stärker

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent fester bei 26 495,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,241 Prozent stärker bei 26 541,61 Punkten, nach 26 477,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 582,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 428,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,80 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 820,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 24 876,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 827,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,03 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ultralife Batteries (+ 145,60 Prozent auf 15,62 USD), Americas Car-Mart (+ 14,82 Prozent auf 0,92 USD), AXT (+ 7,50) Prozent auf 62,60 USD), inTest (+ 7,33 Prozent auf 15,81 USD) und Ultra Clean (+ 6,88 Prozent auf 55,02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen F5 Networks (-20,04 Prozent auf 367,31 USD), Landstar System (-15,79 Prozent auf 142,13 USD), Geron (-14,37 Prozent auf 0,98 USD), Logitech (-11,79 Prozent auf 98,64 USD) und Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 24,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 710 273 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,00 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 1,08 24,55% America's Car-Mart Inc.
AXT Inc. 55,26 -0,93% AXT Inc.
Donegal Group Inc. (B) 21,28 -17,84% Donegal Group Inc. (B)
F5 Networks Inc. 324,00 -0,40% F5 Networks Inc.
Geron Corp. 0,81 -6,00% Geron Corp.
inTest Corp. 14,20 -0,70% inTest Corp.
Lam Research Corp. 227,60 2,06% Lam Research Corp.
Landstar System Inc. 123,00 -17,45% Landstar System Inc.
Logitech S.A. 87,90 -0,36% Logitech S.A.
NVIDIA Corp. 190,52 -0,45% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,08 -6,95% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 128,44 -0,45% SpaceX
Ultra Clean Holdings Inc. 49,37 1,98% Ultra Clean Holdings Inc.
Ultralife Batteries Inc. 13,90 0,00% Ultralife Batteries Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 114,01 -1,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen