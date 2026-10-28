NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag stärker

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent fester bei 26 495,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,241 Prozent stärker bei 26 541,61 Punkten, nach 26 477,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 582,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 428,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,80 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 820,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 24 876,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 827,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,03 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ultralife Batteries (+ 145,60 Prozent auf 15,62 USD), Americas Car-Mart (+ 14,82 Prozent auf 0,92 USD), AXT (+ 7,50) Prozent auf 62,60 USD), inTest (+ 7,33 Prozent auf 15,81 USD) und Ultra Clean (+ 6,88 Prozent auf 55,02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen F5 Networks (-20,04 Prozent auf 367,31 USD), Landstar System (-15,79 Prozent auf 142,13 USD), Geron (-14,37 Prozent auf 0,98 USD), Logitech (-11,79 Prozent auf 98,64 USD) und Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 24,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 710 273 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,00 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at