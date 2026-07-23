Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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23.07.2026 07:39:25

Leonteq fasst wieder Tritt

Der Derivatspezialist Leonteq kehrt im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück. Er bestätigt seine Absicht, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen und grosszügige Ausschüttungen vorzunehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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