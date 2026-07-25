Corning Aktie

Corning für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

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25.07.2026 13:53:01

Littelfuse vs. Corning: Big Tech Partnerships Win the Revenue War

Littelfuse (NASDAQ:LFUS) generates revenue primarily by designing and manufacturing electronic components and circuit protection technologies for various transportation and industrial applications.It outlined its strategic long-term objectives at a May 2026 investor event, and it reported about an 11% net income margin for the quarter ended March 28, 2026.Corning (NYSE:GLW) earns revenue largely by producing specialty glass, optical fiber, and ceramic substrates for telecommunications, displays, and vehicles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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