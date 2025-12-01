Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Lohnende Barratt Developments-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 6,45 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,501 Barratt Developments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie auf 3,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,14 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,86 Prozent.
Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 5,58 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
17.11.25
|FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)