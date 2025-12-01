Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Barratt Developments Aktie

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

Lohnende Barratt Developments-Investition? 01.12.2025 10:04:31

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Barratt Developments-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 6,45 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,501 Barratt Developments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie auf 3,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,14 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,86 Prozent.

Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 5,58 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

