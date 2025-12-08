FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in London am Montag zum Handelsende.

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 9 645,09 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,788 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 667,05 Punkte an der Kurstafel, nach 9 667,01 Punkten am Vortag.

Bei 9 629,19 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 692,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 9 682,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 221,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 308,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 16,77 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,34 Prozent auf 10,95 GBP), Rolls-Royce (+ 2,07 Prozent auf 11,07 GBP), Ocado Group (+ 2,03 Prozent auf 1,89 GBP), Prudential (+ 1,81 Prozent auf 10,98 GBP) und Pershing Square (+ 1,60 Prozent auf 50,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Unilever (-6,64 Prozent auf 41,60 GBP), Barratt Developments (-3,97 Prozent auf 3,63 GBP), JD Sports Fashion (-3,77 Prozent auf 0,80 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,57 Prozent auf 1,61 GBP) und Frasers Group (-3,46 Prozent auf 6,55 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 59 415 162 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,869 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Mit 8,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

