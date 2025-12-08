Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Montag in Rot.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent leichter bei 9 643,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,788 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 667,05 Punkte an der Kurstafel, nach 9 667,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 636,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 692,36 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9 682,57 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Wert von 9 221,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 8 308,61 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,59 Prozent auf 1,90 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,34 Prozent auf 10,95 GBP), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 11,10 GBP), Prudential (+ 1,81 Prozent auf 10,98 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,48 Prozent auf 3,91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Unilever (-6,60 Prozent auf 41,62 GBP), Metlen Energy Metals (-2,49 Prozent auf 41,44 EUR), Frasers Group (-2,36 Prozent auf 6,63 GBP), Diageo (-2,21 Prozent auf 16,34 GBP) und Barratt Developments (-2,17 Prozent auf 3,70 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 23 468 785 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,869 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Legal General lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,77 Prozent.

