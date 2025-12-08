FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Barratt Developments-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,08 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 164,474 Barratt Developments-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 622,04 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 05.12.2025 auf 3,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 5,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at