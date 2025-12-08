Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Barratt Developments Aktie

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

Lohnendes Barratt Developments-Investment? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Barratt Developments-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,08 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 164,474 Barratt Developments-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 622,04 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 05.12.2025 auf 3,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 5,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

Barratt Developments PLC 4,21 -2,27% Barratt Developments PLC

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

