Lufthansa verlängert Aussetzung der Teheran-Flüge bis 18. April

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa setzt wegen der Spannungen im Nahen Osten ihre Flüge von und nach Teheran bis einschließlich Donnerstag, 18. April, aus. Bisher waren die Flüge in die iranische Hauptstadt bis Samstag, 13. April, ausgesetzt worden. Darüber hinaus nutzt die Lufthansa den iranischen Luftraum nicht mehr, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte.

Die Flüge von und nach Amman in Jordanien werden bis 16. April als Tagflug durchgeführt, das bedeute, die Crews fliegen direkt im Anschluss zurück nach Frankfurt ohne Übernachtung vor Ort. "Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat stets oberste Priorität; wobei Lufthansa sich nicht allein auf staatliche Einschätzungen verlässt, sondern die jeweilige aktuelle Sicherheitslage selbst bewertet und daraufhin eigenständig entscheidet", hieß es weiter.

Irans Führung hatte öffentlich damit gedroht, Vergeltung für einen Angriff in Syrien auf das iranische Konsulat in Damaskus in der vergangenen Woche zu üben, der mutmaßlich von Israel ausgeführt wurde und bei dem hochrangige iranische Militärs getötet wurden. Syrien und der Iran beschuldigten Israel, den Anschlag verübt zu haben.

