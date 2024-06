Lululemon-Aktie mit Kurssprung: Lululemon hebt Ausblick an

• Umsatzwachstum bei Lululemon lässt nach, EPS steigt dennoch• Höherer Gewinn im Gesamtjahr erwartet, mehr Geld für Aktienrückkäufe• Analysten skeptisch: Erholung der Lululemon-Aktie womöglich nicht nachhaltig

Nach einem Boom während der Corona-Pandemie, die die Nachfrage nach bequemer Freizeitkleidung deutlich gesteigert hatte, kämpft der kanadische Einzelhändler für Sport- und Freizeitbekleidung Lululemon nun seit geraumer Zeit mit einem nachlassenden Umsatzwachstum. Nachdem die Umsätze des adidas-Konkurrenten im dritten Quartal 2023 noch um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen waren, lag das Umsatzplus im vierten Quartal 2023 bereits nur noch bei 16 Prozent. Im ersten Quartal 2024 konnte der Umsatz nun nur noch um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf nun 2,21 Milliarden US-Dollar gesteigert werden, teilte Lululemon am Mittwoch nach US-Börsenschluss im Rahmen seiner Zahlenvorlage mit. Trotz der rückläufigen Wachstumsraten konnten damit jedoch die Erwartungen, die bei 2,20 Milliarden US-Dollar gelegen hatten, knapp geschlagen werden. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich dennoch deutlich von 2,28 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 2,54 US-Dollar im ersten Quartal 2024 und konnte damit auch die Erwartungen klar übertreffen, die bei 2,39 US-Dollar gelegen hatten.

Vor allem der Umsatz in den USA verbesserte sich im ersten Jahresviertel jedoch kaum. Das sei laut Bernstein-Analystin Aneesha Sherman ein Grund zur Sorge, auch wenn es erwartet worden sei. "Die Frage ist, ob sie das international ausgleichen können, und in diesem Quartal ist ihnen das gelungen", sagte Sherman laut "Yahoo Finance". Lululemon-CEO Calvin McDonald versuchte im Rahmen der Bilanzvorlage indes, mögliche Wachstumssorgen zu zerstreuen. "Mit Blick auf die Zukunft verfügen wir weiterhin über ein beträchtliches Wachstumspotenzial und sind zuversichtlich, dass unser Team auch im Jahr 2024 und darüber hinaus leistungsstarke Lösungen für unsere Gäste bieten kann", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Aktienrückkauf und Gewinnausblick lassen schwache Umsatzentwicklung vergessen

Während das nachlassende Umsatzwachstum eher besorgt aufgenommen wurde, sorgte Lululemon jedoch mit seinem Ausblick für das Gesamtjahr für Begeisterung. So bekräftigte der Konzern zwar seine bisherige Umsatzprognose von 10,7 Milliarden US-Dollar bis 10,8 Milliarden US-Dollar, schraubte jedoch die Gewinnerwartungen deutlich nach oben. Statt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 14,00 US-Dollar bis 14,20 US-Dollar erwartet der Sportbekleidungshändler nun einen Gewinn je Aktie von 14,27 bis 14,47 US-Dollar.

Zudem gab Lululemon bekannt, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde US-Dollar aufgestockt wird. Nachdem der Konzern im ersten Quartal laut Unternehmensmitteilung bereits 0,8 Millionen eigene Aktien für 296,9 Millionen US-Dollar zurückgekauft habe, verfüge er nach der Erhöhung nun noch über rund 1,7 Milliarden US-Dollar an autorisierten Mitteln für weitere Aktienrückkäufe.

Lululemon-Aktie mit Erholungsrally

Bei den Anlegern kam das gut an: Sie schickten die Lululemon-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 9,72 Prozent auf 338,22 US-Dollar nach oben. "Man sieht auf dem Markt eine Art Erholungsrally", kommentierte Bernstein-Expertin Aneesha Sherman den nachbörslichen Kurssprung laut "Yahoo Finance". Ihr Kollege Randal Konik von der US-Investmentbank Jefferies erwartet jedoch nicht, dass diese Kursentwicklung nachhaltig sein wird. "Die nachbörslichen Gewinne der Aktie werden wahrscheinlich nicht anhalten, da die Zukunft lau aussieht und wir glauben, dass die Margen nicht aufrechterhalten werden können, da die Dynamik in den USA nachlässt", schrieb er laut der Nachrichtenwebseite. Dabei verwies er vor allem auf die zunehmende Konkurrenz in Lululemons Marktsegment in den USA, die dem Unternehmen Marktanteile abluchse.

Tatsächlich hat sich die Lululemon-Aktie in diesem Jahr für Anleger bislang eher als Enttäuschung erwiesen. Bis zur Bilanzvorlage am Mittwochabend ging es für das Papier in diesem Jahr um rund 40 Prozent nach unten. Damit gehört die Lululemon-Aktie laut "Yahoo Finance" zu den S&P 500-Mitgliedern mit der schlechtesten Performance.

Redaktion finanzen.at