adidas- und PUMA-Aktien steigen dennoch an: Konkurrent Lululemon mit schwachem Ausblick

Der enttäuschende Ausblick des kanadischen Sportbekleidungsherstellers Lulelemon hat am Freitag die tags zuvor sehr schwachen Papiere von adidas und PUMA SE letztlich nicht weiter belastet.

Vorbörslich hatte dies noch anders ausgesehen.

Bei Handelsende gewannen adidas via XETRA letztlich 1,18 Prozent auf 193,36 Euro und PUMA 0,29 Prozent auf 56,00 Euro. Damit bleibt ungeachtet der jüngsten Korrektur die Erholung der adidas-Papiere seit Anfang Oktober und der PUMA-Aktien seit Ende Oktober intakt.

Am Vortag hatten die Anteile der beiden deutschen Sportartikelhersteller unter Gewinnmitnahmen gelitten. Auslöser war ein Interview im "Handelsblatt", in dem adidas-Chef Björn Gulden aus Sicht von Börsianern wohl auf kurze Sicht zu vorsichtige Töne angeschlagen hatte.

Die Lululemon-Aktie schafft an der NASDAQ-Börse derweil einen fulminanten Sprung in die Gewinnzone: Während sie vorbörslich noch deutlich nachgibt, steigt sie mittlerweile zeitweise um 5,52 Prozent auf 490,31 US-Dollar an.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)