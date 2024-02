LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 17 057,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 17 098,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 050,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 19.01.2024, bei 16 628,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der LUS-DAX bei 15 932,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 530,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Bei 17 199,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 398,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,32 Prozent auf 22,26 EUR), EON SE (+ 0,30 Prozent auf 11,79 EUR), adidas (+ 0,26 Prozent auf 176,70 EUR) und Allianz (+ 0,22 Prozent auf 247,65 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-2,78 Prozent auf 328,30 EUR), Commerzbank (-2,17 Prozent auf 10,59 EUR), Covestro (-2,14 Prozent auf 47,14 EUR), Continental (-2,05 Prozent auf 75,48 EUR) und MTU Aero Engines (-1,72 Prozent auf 223,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 701 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at