LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach

Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,96 Prozent tiefer bei 18 396,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18 574,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 360,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 18 029,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2024, den Stand von 17 691,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 16 048,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 0,66 Prozent auf 145,55 EUR), Symrise (+ 0,60 Prozent auf 109,60 EUR), Deutsche Börse (+ 0,33 Prozent auf 184,05 EUR), EON SE (+ 0,32 Prozent auf 12,49 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,26 Prozent auf 38,75 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-5,60 Prozent auf 23,94 EUR), Allianz (-3,77 Prozent auf 260,60 EUR), Commerzbank (-3,44 Prozent auf 14,86 EUR), Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 520,40 EUR) und Deutsche Bank (-2,41 Prozent auf 14,99 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 998 240 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,713 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,99 Prozent gelockt.

