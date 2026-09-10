Macy's Aktie
WKN DE: A0MS7Y / ISIN: US55616P1049
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10.09.2026 13:13:19
Macy's Inc. Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Macy's Inc. (M) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $169 million, or $0.62 per share. This compares with $87 million, or $0.31 per share, last year.
Excluding items, Macy's Inc. reported adjusted earnings of $107 million or $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.1% to $4.866 billion from $4.812 billion last year.
Macy's Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $169 Mln. vs. $87 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.31 last year. -Revenue: $4.866 Bln vs. $4.812 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.35 Full year revenue guidance: $ 21.675 B To $ 21.825 B
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