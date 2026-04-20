Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Zalando-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:03 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,43 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6,70 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 359 287 Zalando-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 7,5 Prozent abwärts. Am 06.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.