Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Georgina Johanan am Dienstag nach dem Bericht des Onlinehändlers. Sie rechnet mit einer negativen Kursreaktion und wies insbesondere auf das geringere Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) hin./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,15 €
|
Abst. Kursziel*:
32,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,45%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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