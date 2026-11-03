Zalando Aktie
|25,27EUR
|-1,54EUR
|-5,74%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,63 €
|
Abst. Kursziel*:
25,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,57%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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17:58
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX)
|
13:04
|Buy von UBS AG für Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|25,27
|-5,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG