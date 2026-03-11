Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
11.03.2026 07:19:41
MARKET TALK/Porsche prüft Einstieg in neue Segmente
Der Sportwagenhersteller Porsche prüft den Einstieg in neue Segmente sowohl oberhalb der zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne. "Wir denken über eine Ausweitung unseres Produkt-Portfolios nach, um in margenstärkeren Segmenten zu wachsen", sagte CEO Michael Leiters laut Mitteilung. "Dabei untersuchen wir Modelle und Derivate sowohl oberhalb unserer heutigen zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne." Damit nannte der Manager anlässlich der Jahrespressekonferenz gut zwei Monate nach seinem Amtsantritt weitere Details seiner Strategie bis 2035.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
