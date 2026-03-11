MARKET TALK/Porsche prüft Einstieg in neue Segmente

Der Sportwagenhersteller Porsche prüft den Einstieg in neue Segmente sowohl oberhalb der zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne. "Wir denken über eine Ausweitung unseres Produkt-Portfolios nach, um in margenstärkeren Segmenten zu wachsen", sagte CEO Michael Leiters laut Mitteilung. "Dabei untersuchen wir Modelle und Derivate sowohl oberhalb unserer heutigen zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne." Damit nannte der Manager anlässlich der Jahrespressekonferenz gut zwei Monate nach seinem Amtsantritt weitere Details seiner Strategie bis 2035.

