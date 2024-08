MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich um 0,2 Prozent im Plus.

Im Fokus stehen erneut Konjunkturdaten und hiervon gibt es gleich eine ganze Reihe. Im Blick stehen dabei vor allem die noch vor Handelsbeginn anstehenden Einzelhandelsumsätze und die Import- und Exportpreise jeweils für Juli sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Daneben werden Daten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für Juli sowie der Empire State Manufacturing Index und der Philadelphia-Fed-Index für August veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn kommen dann noch Daten zu den Lagerbeständen für Juni.

"Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für Juli und die heute veröffentlichten Quartalszahlen des Einzelhandelsriesen Walmart dürften weitere Klarheit über das Befinden der US-Verbraucher bringen", so die Deutsche Bank. Walmart wird gegen 14 MESZ Zweitquartalszahlen vorlegen. Die Aktie notiert im vorbörslichen Geschäft 0,8 Prozent höher.

Am Markt erwartet man von den Wirtschaftsdaten auch Erkenntnisse über den Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt waren immer wieder Sorgen vor einer deutlichen Wirtschaftsabkühlung in den USA aufgekommen. Die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise für Juli hatten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September senken dürfte, wurde davon bestärkt. Die große Frage am Markt ist aber nun, in welchem Umfang die Fed die Zinsen senken wird - nur um 25 Basispunkte oder doch stärker?

Unter den Einzelwerten legen Cisco Systems vorbörslich um 6,3 Prozent zu. Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal lagen unter den Vorjahreswerten aber über den Erwartungen der Analysten. Zudem kündigte das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm an.

August 15, 2024 06:38 ET (10:38 GMT)