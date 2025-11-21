NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

NYSE-Handel im Fokus 21.11.2025 18:02:31

Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag

Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag

So bewegt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Am Freitag steht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 1,41 Prozent im Plus bei 46 395,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,997 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,78 Prozent auf 46 567,51 Punkte an der Kurstafel, nach 45 752,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45 781,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 412,41 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,43 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 21.10.2025, mit 46 924,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 785,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 43 870,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,44 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 3,62 Prozent auf 339,90 USD), Merck (+ 3,61 Prozent auf 98,40 USD), UnitedHealth (+ 3,10 Prozent auf 321,21 USD), American Express (+ 2,28 Prozent auf 351,65 USD) und Coca-Cola (+ 2,25 Prozent auf 72,81 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-1,90 Prozent auf 105,07 USD), Microsoft (-1,30 Prozent auf 472,21 USD), Goldman Sachs (-0,83 Prozent auf 767,29 USD), NVIDIA (-0,68 Prozent auf 179,41 USD) und Salesforce (-0,60 Prozent auf 224,02 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 44 028 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
