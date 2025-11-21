NVIDIA Aktie
Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel schlussendlich um 1,08 Prozent auf 46 245,41 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,997 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,78 Prozent höher bei 46 567,51 Punkten in den Handel, nach 45 752,26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46 577,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 781,58 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 924,74 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 44 785,50 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 43 870,35 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,09 Prozent aufwärts. Bei 48 431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,94 Prozent auf 97,76 USD), Sherwin-Williams (+ 2,76 Prozent auf 337,06 USD), UnitedHealth (+ 2,71 Prozent auf 319,97 USD), American Express (+ 2,64 Prozent auf 352,89 USD) und Coca-Cola (+ 2,44 Prozent auf 72,95 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walmart (-1,67 Prozent auf 105,32 USD), Microsoft (-1,32 Prozent auf 472,12 USD), NVIDIA (-0,97 Prozent auf 178,88 USD), Chevron (-0,22 Prozent auf 149,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 298,02 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 91 668 352 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Mit 6,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
