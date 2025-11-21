Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,59 Prozent höher bei 46 477,76 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,997 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,78 Prozent stärker bei 46 567,51 Punkten, nach 45 752,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 781,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 577,50 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 924,74 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 44 785,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 870,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,64 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 5,06 Prozent auf 99,78 USD), Sherwin-Williams (+ 3,87 Prozent auf 340,72 USD), UnitedHealth (+ 3,30 Prozent auf 321,83 USD), American Express (+ 2,92 Prozent auf 353,83 USD) und Nike (+ 2,65 Prozent auf 63,06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,95 Prozent auf 105,02 USD), Microsoft (-0,87 Prozent auf 474,27 USD), JPMorgan Chase (-0,08 Prozent auf 298,15 USD), NVIDIA (+ 0,04 Prozent auf 180,72 USD) und Chevron (+ 0,20 Prozent auf 150,61 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 56 597 845 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,925 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at