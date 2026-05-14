Mattr Aktie
WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025
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14.05.2026 16:01:39
Mattr Q1 2026 Earnings Call Transcript
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