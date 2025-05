McDonald's-Aktie tiefer: McDonald’s verzeichnet Rückschlag bei Umsatz und Gewinn

Auf vergleichbarer Basis sank der Erlös im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent, wie der US-Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Der Schwund war etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. McDonalds verwies dabei auch auf einen Schalttag im Vorjahr. In den Vereinigten Staaten war der Rückgang auf vergleichbarer Basis mit 3,6 Prozent besonders stark.

Auf Konzernebene sanken die Umsätze insgesamt um drei Prozent auf 5,96 Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Mrd Euro). Das operative Ergebnis gab ebenfalls um drei Prozent auf 2,65 Milliarden Dollar nach. Unter dem Strich verdiente der BurgerKing-Kontrahent 1,87 Milliarden Dollar nach 1,93 Milliarden ein Jahr zuvor.

Die McDonald's-Aktie gibt im US-Handel an der NYSE zeitweise 1,26 Prozent auf 315,71 US-Dollar nach.

CHICAGO (dpa-AFX)