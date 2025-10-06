HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers sollten solide ausfallen, positive Ausreißer seien allerdings nicht zu erwarten, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.