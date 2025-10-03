KION GROUP Aktie
|58,60EUR
|-0,45EUR
|-0,76%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gupta hob seine Ergebnisprognosen (Ebita) für 2026 und 2027 mit Verweis auf höhere Gewinne im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) um jeweils rund 2 Prozent an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
8,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,22%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
11:07
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.09.25
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy (EQS Group)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|14:19
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|58,70
|-0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:19
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:14
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:45
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|10:09
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|10:07
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:19
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:12
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:55
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:54
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|07:54
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:53
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|07:53
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:52
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.