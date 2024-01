MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 25 933,74 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 248,660 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,053 Prozent fester bei 26 089,46 Punkten in den Handel, nach 26 075,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 26 119,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 922,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,52 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 26 943,60 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 23 796,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 790,40 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,37 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 1,67 Prozent auf 41,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,34 Prozent auf 99,80 EUR), HUGO BOSS (+ 1,23 Prozent auf 59,30 EUR), ENCAVIS (+ 1,11 Prozent auf 12,71 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 0,97 Prozent auf 41,44 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TAG Immobilien (-3,23 Prozent auf 12,30 EUR), Scout24 (-2,93 Prozent auf 65,02 EUR), Siltronic (-2,77 Prozent auf 89,60 EUR), Nemetschek SE (-2,68 Prozent auf 84,20 EUR) und JENOPTIK (-2,60 Prozent auf 29,20 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 257 254 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,134 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

