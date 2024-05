MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Plus

Der MDAX gewann am Mittwochabend an Wert.

Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent fester bei 27 445,46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 242,334 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,013 Prozent höher bei 27 222,68 Punkten, nach 27 219,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 556,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 170,02 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,63 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 447,14 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 26 057,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, lag der MDAX noch bei 27 386,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,26 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 556,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LEG Immobilien (+ 6,31 Prozent auf 86,32 EUR), Bilfinger SE (+ 5,05 Prozent auf 48,85 EUR), AIXTRON SE (+ 4,82 Prozent auf 23,70 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 10,54 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,97 Prozent auf 14,68 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen K+S (-4,84 Prozent auf 13,58 EUR), HelloFresh (-4,55 Prozent auf 5,62 EUR), Delivery Hero (-2,78 Prozent auf 31,10 EUR), LANXESS (-1,64 Prozent auf 27,05 EUR) und SMA Solar (-1,32 Prozent auf 49,44 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8 220 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,869 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

