MDAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im MDAX

So bewegt sich der MDAX am Freitagnachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 2,09 Prozent stärker bei 25 246,62 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 222,756 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,361 Prozent höher bei 24 819,24 Punkten, nach 24 729,99 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 369,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 819,24 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 5,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 296,86 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Wert von 27 936,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 23 247,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,899 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 8,13 Prozent auf 7,61 EUR), Nordex (+ 6,64 Prozent auf 10,84 EUR), ENCAVIS (+ 5,04 Prozent auf 13,23 EUR), KION GROUP (+ 4,78 Prozent auf 31,35 EUR) und Dürr (+ 4,70 Prozent auf 20,48 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Talanx (-2,55 Prozent auf 59,20 EUR), Scout24 (-1,97 Prozent auf 58,64 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,66 Prozent auf 109,70 EUR), TeamViewer (-1,21 Prozent auf 14,23 EUR) und Nemetschek SE (-1,18 Prozent auf 68,52 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 7 669 813 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 15,636 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

2023 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

