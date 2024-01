MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HelloFresh von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in HelloFresh eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der HelloFresh-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,85 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die HelloFresh-Aktie investiert hat, hat nun 1,617 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,15 EUR, da sich der Wert einer HelloFresh-Aktie am 12.01.2024 auf 13,08 EUR belief. Damit wäre die Investition um 78,85 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von HelloFresh belief sich zuletzt auf 2,26 Mrd. Euro. Die HelloFresh-Aktie wurde am 02.11.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HelloFresh-Papiers auf 10,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at