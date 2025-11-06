MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,78 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in HUGO BOSS-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,522 HUGO BOSS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 914,66 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 05.11.2025 auf 37,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,53 Prozent abgenommen.

Am Markt war HUGO BOSS jüngst 2,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at