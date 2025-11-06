HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Hochrechnung
|
06.11.2025 10:03:50
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,78 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in HUGO BOSS-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,522 HUGO BOSS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 914,66 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 05.11.2025 auf 37,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,53 Prozent abgenommen.
Am Markt war HUGO BOSS jüngst 2,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
05.11.25
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
04.11.25
|HUGO BOSS-Aktie tiefer: Nach Q3-Rückgang vorsichtiger Blick auf 2025 (finanzen.at)
|
04.11.25
|ROUNDUP 2: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen" (Dow Jones)